В катастрофе под Донецком погибли 7 человек, на борту были депутаты - СМИ

Число жертв авиакатастрофы Ан-24 авиакомпании "Южные авиалини" в Донецке возросло до семи человек.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на сотрудника международного аэропорта "Донецк".

По словам источника издания, в настоящее время аэропорт закрыт для других рейсов. Работает комиссия, которая будет устанавливать причины ЧП.

Напомним, авария произошла в аэропорту Донецка - самолет упал при заходе на взлетно-посадочную полосу. На борту лайнера находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа.

По официальным данным, погиби четверо, от 10 до 30 по информации разных источников доставлены в больницы.

Также подтвердилась информация о том, что чартером в Донецк летели футбольные болельщики, которые хотели посетить матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и дортмундской "Боруссией".

По данным "Думской", на борту находились депутаты одесских областного и городского советов, сотрудники муниципалитета, работники судейской сферы.

Позже издание назвало имена некоторых чиновников, которые были на борт самолета. Среди них, по данным "Думской", начальник управления капстроительства Одесского горсовета Анатолий Рагулин, руководитель городского МРЭО Владислав Богомолов, вице-губернатор Дмитрий Волошенков и депутат Одесского горсовета Николай Крикливый. По слухам, на борту находился и один из заместителей прокурора области.

Все упомянутые люди остались живы, отмечают журналисты издания.