Очевидец авиакатастрофы под Донецком рассказал, как распороло самолет

Самолет Ан-24, который потерпел крушение в Донецке, из-за чего погибли, по данным Кабмина, 5 человек, лопнул и некоторым пассажирам удалось спастись через образовавшуюся в корпусе щель.

Об этом рассказал один из пассажиров борта из Одессы Олег Ошеко, сообщает "ОстроВ".



"Это просто кошмар… По предварительным данным в самолете во время осуществления посадки в аэропорту Донецка отказал двигатель. Самолет распороло, мне соседние пассажиры помогли отцепить ремень - спасибо тем людям, которые помогли отцепиться от ремней безопасности, которые заклинило… Самолет распоролся – именно в эту щель нам удалось сбежать до возгорания самолета", - рассказал он.

А в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили: по предварительным данным, самолет "Южных авиалиний" при совершении аварийной посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего перевернулся и разломался. По свидетельству очевидцев, в аэропорту Донецка вечером сильный туман.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, премьер Николай Азаров дал распоряжение о создании комиссии по выяснению обстоятельств авиакатастрофы Ан-24 в Донецке, которую возглавил

вице-премьер Александр Вилкул.

Ранее "Главред" сообщал, что на борту злополучного Ан-24 находились депутаты одесских областного и городского советов, сотрудники муниципалитета, работники судейской сферы.