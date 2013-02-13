Количество погибших при крушении самолета в Донецке возросло до 5-ти

Во время крушения самолета Ан-24, который летел из Одессы в Донецк, погибло 5 человек. При этом премьер Николай Азаров уже распорядился создать комиссию по выяснению обстоятельств этого инцидента, которую возглавил вице-премьер Александр Вилкул.

По уточненным данным, на борту самолета находились 44 человека: 35 пассажиров и 9 членов экипажа.

По предварительным данным, вследствие авиапроисшествия погибли 5 человек. Пострадвашим оказывается необходимая помощь, - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина .

Ранее "Главред" сообщал, что на борту злополучного Ан-24 находились депутаты одесских областного и городского советов, сотрудники муниципалитета, работники судейской сферы.

Также напомним, что сообщалось о 7-ми погибших.