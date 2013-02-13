Крушение Ан-24 в Донецке: все об авиакатастрофе

Вечером в среду, 13 февраля, под Донецком потерпел катастрофу самолет Ан-24 авиакомпании "Южные авиалинии".

Самолет выполнял чартерный рейс по маршруту "Одесса - Донецк", в лайнере летели футбольные болельщики, которые собирались посетить матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и дортмундской "Боруссией".

Перед началом игры футболисты почтили память жертв погибших.

В результате аварии пять человек погибли, еще девять были госпитализированы. Позже на сайте "Сегодня" появился весь список пассажиров злополучного лайнера и названы фамилии погибших.

Как выяснилось, самолет был перегружен. Так, по полетной ведомости, на его борту находилось 36 человек и 8 членов экипажа, а по данным сайта "Одесса. Комментарии", на борту было 52 человека, из них - 8 членов экипажа. Таким образом, на самолете было 8 незарегистрированных пассажиров.

Также выяснилось, что все погибшие в авиакатастрофе сидели рядом и погибли из-за разлома самолета.

В Сети появились уникальные кадры с места крушения Ан-24. Пассажиры самолета рассказали об ужасе, который они пережили, когда самолет разломался на части во время аварийной посадки.

16 февраля, в Одессе похоронили жертв трагедии. Церемония прощания прошла в Доме офицеров.

Рассказы пассажиров потерпевшего катастрофу Ан-24 читайте здесь

Уже стали называться версии катастрофы. По словам прокурора Донецкой области Владимира Вышинского, предварительной причиной аварии стало то, что самолет крылом задел метеовышку, а после чего зацепил землю правым крылом.

"По предварительным данным, при заходе на посадку самолет задел метеовышку, после этого правым крылом зацепил землю, потом правым двигателем перелетел рулежную дорожку, перевернулся и раскололся", - заявил Вышинский.

В качестве причин крушения самолета называются следующие: ошибка экипажа; техническая неисправность самолета, а также наземного оборудования; сложные метеоусловия; ошибка наземных служб.

Версия о теракте на борту Ан-24 отпала после расследования.

Фоторепортаж с места аварии в Донецке смотрите ЗДЕСЬ

В то же время, по рассказам очевидцев, Ан-24 мог потерпеть крушение из-за отказа двигателя. При подлете к Донецку "самолет начало сильно кренить влево".

В свою очередь, пилот-стажер, который был на самолете, расказал о том, что при ударе кабина перевернулась и вспыхнул сначала правый, а потом начал дымить левый двигатель. Вместе с тем, пожара удалось избежать, самолет упал и развалился на части, но не загорелся.

На борту лайнера находились ряд высокопоставленных одесских чиновников, в частности, начальника городского Управления капитального строительства Анатолий Рагулин, руководитель одесского МРЭО Владислав Богомолов, прокурор Ростислав Крикливый, крупный сотрудник облпрокуратуры Михаил Черный, сотрудник облуправления юстиции Александр Шабловский.

Больше подробностей катастрофы читайте здесь: Разбившемуся в Донецке самолету было почти 40 лет, а билеты на него стоили 450 долларов

Один из погибших в катастрофе - также высокопоставленный чиновник, помощник главы Одесского облсовета Владислав Бобков. Он летел вместе с 9-летним сыном, ребенок остался жив.

По рассказу одного из пассажиров, который приводит сайт "Остров", самолет буквально распороло при посадке. В образовавшуюся щель и смогла спастись большая часть пассажиров. Люди вылезали из щелей и огромных дыр, которые образовались при крушении, все они находились в состоянии сильного шока, молились.



"Это чудо, что самолет не взорвался, иначе живых бы не осталось", — сказал мэр Донецка Александр Лукьянченко. Ситуацию спасло то, что огонь, который начал распространяться на месте аварии, удалось быстро потушить.

Видео рассказа очевидца СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

Уже создана комиссия, которая должна определить причины катастрофы. Комиссию возглавил вице-премьер Александр Вилкул. По его словам, уже начата расшифровка черных ящиков, которая должна прояснить причины ЧП.

Кроме того, Президент Виктор Янукович поручил генпрокурору Виктору Пшонке, главе МВД Виталию Захарченко и председателю СБУ Александру Якименко принять исчерпывающие меры для расследования обстоятельств авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту "Донецк".

Видео: ТРК "Донбасс"; фото: сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям