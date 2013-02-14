Новые подробности катастрофы в Донецке: погиб одесский чиновник

Среди погибших в аварии Ан-24 в донецком аэропорту был одесский чиновник - помощник главы Одесского облсовета Валерий Бобков.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на председателя собрания Николая Пундика.

Вместе с погибшим чиновником летел его 9-летний сын. Ребенок остался жив.

Уточняется информация о других пассажирах.

По данным одесских журналистов, в самолете также находились начальник городского УКСа Анатолий Рагулин, руководитель одесского МРЭО Владислав Богомолов, прокурор Ростислав Крикливый, крупный сотрудник облпрокуратуры Михаил Черный, сотрудник облуправления юстиции Александр Шабловский.

Напомним, по официальным данным, в авиакатастрофе в донецком аэропорту погибли 5 человек. Тела двоих, по данным журналистов "Думской", опознаны. Судьба еще жвоих неизвестна. 30 человек пострадали.

Всего на борту лайнера находились более 40 человек.

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