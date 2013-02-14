Разбившемуся в Донецке самолету было почти 40 лет, а билеты на него стоили 450 долларов

Одесские СМИ выяснили, что разбившийся в Донецке самолет Ан-24 был построен почти 40 лет назад, а за билеты на чартерный рейс пассажиры, летевшие на матч "Шахтер" - "Боруссия", платили по 450 долларов.

Такую информацию приводит сайт "Думская".

По данным издания, самолет Ан-24РВ компании "Южные авиалинии", имевший бортовой номер UR-WRA, был построен на киевском заводе "Авиант" 29 июня 1973 года. Первоначально лайнер эксплуатировался симферопольским объединенным авиаотрядом, потом компанией "Крымские авиалинии". С 2007 по 2012 годы принадлежал авиакомпании "Роза ветров", которая его отремонтировала, продлив ресурс и переделав пассажирский салон.

"Южные авиалинии" выкупили борт в прошлом году, самолет обслуживал рейс "Одесса-Донецк". Пассажирский салон включает 36 кресел эконом-класса и 8 кресел класса "премиум".

В то же время, по данным журналистов, несколько лет назад подобные самолеты были признаны не соответствующими правилам полетов в Украине. У них отсутствует радиолокационная система предупреждения о приближении иных воздушных объектов.

Вместе с тем, один из пассажиров потерпевшего катастрофу рейса рассказал журналистам, что билет в оба конца обошелся ему в 450 долларов. Обратно в Одессу самолет должен был отправиться в час ночи четверга, 14 февраля.

Напомним по предварительным данным, авария произошла во время посадки из-за плохой видимости. Пилот собирался зайти на второй круг, но не рассчитал высоту и задел крылом землю. Машина рухнула и развалилась на части.

Погибли пять человек, среди них - помощник председателя Одесского облсовета Валерий Бобков. Еще 30 человек получили травмы разной степени тяжести.

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