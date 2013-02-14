По факту крушения самолета в Донецке возбуждено уголовное дело

Прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения самолета АН-24 в аэропорту Донецка.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

"По факту крушения самолета АН-24 в аэропорту Донецка начато уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". Расследование факта аварии находится на личном контроле прокурора Донецкой области", - отметили в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что самолет, выполнявший чартерный рейс "Одесса-Донецк", произвел некорректную посадку и во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы в Донецком международном аэропорту им. Прокофьева.

От удара воздушное судно перевернулось, его корпус раскололся, началось задымление.

Как сообщал "Главред", на борту самолета находилось 45 человек. Погибли пятеро, еще семь человек госпитализированы.

В лайнере летели футбольные болельщики, которые собирались посетить матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и дортмундской "Боруссией".