Янукович приказал расследовать авиакатастрофу в Донецке

Президент Виктор Янукович поручил генпрокурору Виктору Пшонке, главе МВД Виталию Захарченко и председателю СБУ Александру Якименко принять исчерпывающие меры для расследования обстоятельств авиакатастрофы, произошедшей 13 февраля 2013 года в Международном аэропорту "Донецк".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Также Президент поручил Кабмину оказать необходимую помощь пострадавшим, а также семьям погибших в этой авиакатастрофе.

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Ранее "Главред" сообщал, что вечером 13 февраля в аэропорту "Донецк" потерпел катастрофу самолет Ан -24, прибывший из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета находились 52 человека, 47 из них были спасены, пятеро погибли. На сегодняшний день известно, что 26 пассажиров обратились за помощью к медикам, из них 9 человек находятся в больнице.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.