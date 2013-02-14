Безногий чемпион мира убил свою подругу, приняв ее за грабителя

Шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус был арестован по подозрению в убийстве собственной подруги.

Девушка собиралась сделать спортсмену сюрприз на День святого Валентина, но он принял ее за грабителя, передает РИА "Новости".

Полиция уже предъявила спортсмену обвинение в убийстве.

Отметим, что трагедия произошла утром 14 февраля в доме Писториуса в столице ЮАР - Претории.

Его подруга, фотомодель Рева Стенкамп собиралась сделать молодому человеку сюрприз на День святого Валентина, а он принял ее за грабителя и выстрелил в нее несколько раз.