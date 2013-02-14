В день святого Валентина мужчина подарил любимой цветы и повесился

В День святого Валентина в Дрогобыче Львовской области покончил жизнь самоубийством 30-летний мужчина.

Как сообщили в горотделе милиции, юноша совершил попытку повеситься, но веревка оборвалась, в результате чего он сорвался с высоты пятого этажа и погиб, - сообщает ZIK.

По предварительным данным, юноша пришел к девушке с букетом цветов, чтобы поздравить ее с Днем влюбленных.

Что стало причиной самоубийства, установят сотрудники правоохранительных органов, по данному факту начали расследование.

День святого Валентина, или День всех влюбленных - праздник, который 14 февраля отмечают многие люди по всему миру.



Многочисленные опросы показывают, что самыми популярными подарками на территории постсоветских стран ко дню влюбленных стали такие презенты, как ужин, игрушки, цветы и открытки, а наименьшим спросом пользуются стихи собственного сочинения и домашние животные.