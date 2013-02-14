Все погибшие при авиакрушении в Донецке сидели рядом - прокурор

Прокурор Донецкой области Владимир Вышинский рассказал о новых деталях крушения самолета Ан-24, выполнявшего рейс Одесса – Донецк и разбившегося в международном аэропорту "Донецк" им. Пркофьева

Оказалось, что все погибшие сидели рядом, сообщает "Новости Донбасса".

На пресс-конференции Вышинский сообщил, что все пять погибших пассажиров самолета имели соседние места. На схеме самолета он продемонстрировал, где именно они располагались. Это оказались места правого борта, располагающиеся почти посередине самолета.

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По данным Вышинского, по предварительной информации, причиной гибели людей стали черепно-мозговые травмы и множественные переломы.

Ранее "Главред" сообщал, что личности всех погибших во время авиакатастрофы под Донецком 13 февраля установлены и опубликован ПОЛНЫЙ СПИСОК всех, кто летел на том злополучном самолете .

Фото: "Новости Донбаса"