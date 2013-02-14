Названы основные версии авиакатастрофы в Донецке

Следствие рассматривает четыре версии крушения самолета Ан-24, разбившегося в Донецке вечером в среду, 13 февраля.

Об этом заявил прокурор Донецкой области Владимир Вышинский, сообщает ТСН.

Окончательную причину трагедии глава комиссии по расследованию и областной прокурор обещают озвучить через 10 дней. Однако сейчас есть четыре предварительные версии.

Две касаются действий наземных служб, еще две - исправности самолета и адекватности действий экипажа погодным условиям.

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"Версия, касающаяся правильных действий экипажа; версия, касающаяся правильности действий наземных служб; версия, касающаяся технического состояния самолета; версия, касающаяся технического состояния наземных приборов, обеспечивающих безопасность полетов", - перечислил Вышинский.

В то же время в авиакомпании "Южные авиалинии", которой принадлежит воздушное судно, категорически отрицают версию о неисправности самолета. Судно к чартерному рейса с фанатами "Шахтера" готовили именно техники авиакомпании.

Несмотря на то, что самолету было почти 40 лет, гендиректор "Южных авиалиний" Юрий Молод заверил, что техническое состояние было в норме. Накануне нового года судно получило все летные сертификаты и имело все необходимые системы. В авиакомпании склоняются к версии о приземлении в плохих метеоусловиях.

Ранее "Главред" сообщал, что сидут допросы членов экипажа и пассажиров самолета. В частности, по их словам создали полную реконструкцию событий, которые привели к гибели пяти человек.

Видео: ТСН