Очевидцы катастрофы в Донецке: самолет сжало, словно консервную банку

Следователи продолжают опрос членов экипажа и пассажиров Ан-24, потерпевшего крушение при заходе на посадку в аэропорту Донецка, при этом очевидцы рассказывают, что самолет сжало, словно консервную банку.

По их словам создана полная реконструкция событий, приведших к гибели по меньшей мере пятерых человек, сообщает ТСН.

На подлете к взлетной полосе самолет задел 10-метровую метеовышку. После этого он накренился на правый борт, зацепил правым крылом, а потом двигателем, взлетную полосу. АН-24 вынесло на грунт, судно перевернулось и разломилось пополам ближе к хвостовой части. Поэтому и почти все погибшие - это те, кто оказался на разломе.

Пассажиры самолета рассказали, что все произошло мгновенно. Судно зашло на посадку, и они внезапно почувствовали удар.

Все о крушении Ан-24 в Донецке ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

"Мы стандартно шли на посадку... после чего произошло уже непосредственно столкновение. То есть самолет сжало, как консервную банку, после чего его перевернуло вверх ногами и распороло. Согласно предварительным данным, в самолете во время посадки в аэропорту Донецка отказал двигатель", - рассказал пассажир самолета Олег Ошека.

За действиями пилотов в кабине следил стажер, который рассказал, что сразу после столкновения с землей загорелись двигатели самолета.

"Оторвало кабину, но не оторвало, а перевернуло, началось возгорание правого двигателя, и левый дымился в этот момент. Что я помню, мы вышли из кабины - в первую очередь начали вытаскивать людей, потому что они были прижаты сиденьями", - рассказал пилот-стажер Клим.

Ранее "Главред" сообщал, что официально рассматриваются четыре версии крушения самолета в Донецке. Две - о действиях наземных служб, остальные - об исправности самолета и адекватности действий экипажа относительно погодных условий.

В то же время в авиакомпании "Южные авиалинии", которой принадлежит воздушное судно, категорически отрицают версию о неисправности самолета.

Командир экипажа также уверяет, что техническое состояние воздушного судна, не вызывало сомнений, и рассказывает о густом тумане.

А в донецком аэропорту в свою очередь говорят, что погодные условия позволяли безопасно посадить самолет.

Видео: ТСН