В разбившемся в Донецке самолете было 8 лишних пассажиров

В потерпевшем крушение Ан-24 было 8 лишних пассажиров, поэтому мэр Одессы Алексей Костусев распорядился создать комиссию по проверке соблюдения КП "Международный аэропорт Одесса" режима доступа на контрольную часть зоны аэропорта.

Об этом заявили в одесской мэрии, сообщает "Одесса. Комментарии".

По данным муниципалитета, на такой шаг мера толкнуло то, что на борту самолета находилось 52 человека, в том числе – 8 членов экипажа. В то же время, по данным КП "Международный аэропорт Одесса", согласно полетной ведомости загрузки на борту находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа. Комиссию возглавил первый вице-мэр Одессы Николай Ильченко.

"Задача одесского городского головы – четко разобраться: почему на борту самолета оказалось больше пассажиров, чем по полетным ведомостям. Если комиссия выявит нарушения со стороны КП "Международный аэропорт Одессы, реакция городской власти будет очень жесткой", - подчеркнул Николай Ильченко.

Список пассажиров разбившегося самолета СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

Ранее "Главред" сообщал, число людей, находившихся на борту самолета, постоянно менялось. По данным Кабмина, на борту было 44 человека - 35 пассажиров и 9 членов экипажа.