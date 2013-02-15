На Ровенщине из пылающего здания школы-интерната эвакуировали 30 детей

В Ровенской области,14 февраля, поздним вечером в селе Чудель Сарненского района в одноэтажном здании спального корпуса КП "Чудельская специализированная общеобразовательная школа-интернат" произошло возгорание.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в результате нарушения правил эксплуатации отопительного котла на твердом топливе.

В 23:50 подразделениями пожарно-спасательных отделений пожар локализован и в 0.20 в пятницу - ликвидирован. Из спального корпуса были выведены 30 воспитанников (возраст от 5 до 10 лет) и временно расселены в другие спальные корпуса.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ДСНС в Ровенской области. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 9 февраля, во Львове вспыхнул пожар, жертвами которого стали два человека – мать и сын.