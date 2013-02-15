Авиакатастрофа в Донецке могла быть терактом - ГПУ

Правоохранители одной из версий причин авиакатастрофы в Донецке самолета АН-24 выдвигают теракт.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил заместитель Генпрокурора Украины Виктор Войцишен, передает "Донецк. Комментарии".

По его словам, также рассматривается версия ошибки экипажа, ошибки наземных служб, технической неисправности самолета и сложных метеоусловий.

Отвечая на вопрос, почему рассматривается версия теракта, Войцишен сказал: "Потому что у нас есть данные, что некоторые пассажиры не были зарегистрированы. Поэтому мы должны все перепроверить", - заявил прокурор.

Напомним, 13 февраля в Донецком международном аэропорту им С.Прокофьева совершил аварийную посадку самолет АН-24. В результате катастрофы погибли 5 человек. Позднее появилась информация, что на борту самолета были "нелегалы".