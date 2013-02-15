Очевидец крушения Ан-24: спасатели прибыли через 40 минут, а к медикам пустили после допроса

Один из пассажиров Ан-24, потерпевшего крушение в Донецке, утверждает, что спасатели прибыли на место ЧП только через 40 минут после падения самолета.

Об этом очевидец рассказал, попросив не называть его имени и места работы, сообщает "Думская".

"Мы — те, кто успел выбраться из машины, благодаря одному из пассажиров, который выломал кусок обшивки, — отбежали на 100 метров и остановились, ожидая помощи, — говорит он. – Но ее не было почти 40 минут. Потом мы узнали, что в горящем самолете еще оставались люди".

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По его словам, когда к "Антонову" наконец подъехали МЧСники, всех пассажиров собрали и отвезли в здание аэропорта, где первым делом допросили.

"И только потом, когда со всех взяли пояснения, к нам пустили медиков", — добавляет наш собеседник.

Ранее "Главред" сообщал, что правоохранители одной из версий причин авиакатастрофы в Донецке самолета Ан-24 выдвигают теракт.