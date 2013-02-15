Названы пять официальных версий крушения самолета в Донецке

В пятницу, 15 февраля, главы СБУ, ГПУ и МВД озвучили первые результаты работы спецкомиссии по расследованию причин аварии Ан-24 в Донецке, в состав которой вошли 30 специалистов, и назвали пять версий причин крушения самолета, сообщает "Сегодня".

Главой спецкомиссии назначен директор Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими авиационными воздушными судами Олег Бабенко.

ВЕРСИЯ №1. Ошибка экипажа. Рассматривается как одна из основных версий. По предварительным данным комиссии, все решения относительно посадки самолета принимал командир воздушного судна Сергей Мелашенко. Он неоднократно осуществлял рейсы между Донецком и Одессой. В роковой момент приземления в кабине пилотов находились четыре члена экипажа, и никто из пассажиров не мешал пилотам. "Сразу же после крушения у всех членов экипажа взяли кровь для анализов. Согласно результатам проведенной экспертизы — следов алкоголя в крови не обнаружено", — заявил Виктор Войцишен, заместитель Генерального прокурора Украины.

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ВЕРСИЯ №2. Техническая неисправность самолета, а также наземного оборудования. Уже установлено, что самолет 1973 года выпуска имел сертификат на эксплуатацию, который действовал до 5 апреля 2013 года. Всего же старенький Ан-24 с момента эксплуатации налетал свыше 51 тыс. часов и совершил 32645 посадок. При этом после последнего ремонта "Аннушка" налетала более 7 тыс. часов (4,5 тыс. посадок), а до следующего планового ремонта самолет мог бы еще провести в воздухе 1,5 тыс. часов и приземлиться 961 раз. "Все вопросы технического состояния проверяются, и ответы будут даны после проведения назначенных экспертиз", — объяснили в прокуратуре.

ВЕРСИЯ №3. Сложные метеоусловия. В момент аварии в аэропорту стоял сильный туман, из-за которого летчикам пришлось уходить на второй круг, чтобы посадить самолет. А за считанные секунды до падения Ан-24 правым крылом задел 10-метровую метеовышку и повредил флюгер. Правда, как заверили силовики, предварительно вышку пилотам было хорошо видно, а ее конструкция была освещена специальными маячками. "Согласно предварительным выводам, столкновение с метеовышкой не могло привести к таким страшным последствиям", — объяснил Василий Фаринник, начальник Главного следственного управления МВД Украины.

ВЕРСИЯ №4. Теракт. Эту версию силовики отрабатывают по причине того, что на борту находилось три пассажира, которые не были зарегистрированы на рейс. "Мы должны отработать все варианты. В следственную группу включены два сотрудника следственного отдела донецкого управления Службы безопасности Украины, и они изучают версию с возможным нахождением на борту взрывоопасных веществ и механизмов", — говорит Владимир Породько, зам. главы СБУ.

ВЕРСИЯ №5. Ошибка наземных служб. Всех представителей аэропорта, которые курировали посадку самолета с земли уже вчера начали допрашивать следователи. "Вопрос об ответственности тех или иных лиц — будет решать следствие, после получения всех экспертиз и результатов расследования", — заявил Виктор Войцишен.