На Волыни милиционеры расстреляли авто, которое сбило инспектора ГАИ

На Волыни правонарушитель сбил инспектора ГАИ, после чего правоохранители открыли стрельбу по автомобилю из табельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники взвода по обеспечению сопровождений роты ДПС ГАИ, подчиненной УМВД Украины в Волынской области, останавливали автомобиль "Форд-эскорт". Сначала водитель проигнорировал требование об остановке и продолжил движение, впоследствии нарушитель все-таки остановился. Старший инспектор дорожно-патрульной службы подошел к авто со стороны водителя, в этот момент водитель внезапно тронулся с места, сбив сотрудника милиции.

"Госавтоинспекторы на служебном авто с включенными проблесковыми маячками и сиреной начали преследование нарушителя. Требование работников ГАИ об остановке автомобиля водитель проигнорировал. Поэтому, согласно п.6 ст.15 Закона Украины "О милиции" для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью граждан или работников милиции госавтоинспекторы были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. Кстати, предупреждение через громкоговоритель о возможности использования оружия водитель опять же проигнорировал", - сообщили в МВД.

Нарушителя задержали близ села Видричи Камень-Каширского района. Как выяснилось, водителем оказался 30-летний местный житель.

Милиционер с телесными повреждениями госпитализирован в Камень-Каширскую центральную районную больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Согласно акту освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в кафе на перроне станции "Лихачево" (г. Первомайский) произошло ЧП.Милиционер устроил стрельбу в кафе.

Сержанту линейного отделения милиции станции "Лозовая", который находился при исполнении и ужинал в кафе, показалось, что ему подали некачественную еду. В результате правоохранитель открыл огонь из табельного огнестрельного оружия.