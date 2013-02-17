На Херсонщине в День влюбленных девочка-эмо повесилась в школьном туалете

В одной из школ Херсонской области произошла трагедия – покончила с собой девочка-эмо.

Свести счеты с жизнью она решила в школьном туалете на ремне своей сумки. Девочка была четвертым ребенком в семье, и ей было 15 лет.

Отметим, что, увлекшись движением эмо, девочка не шла дальше ношения одежды черного цвета и соответствующего макияжа. Кроме того, она неоднократно высказывала склонность к суициду.

Родители отправляли дочь к психиатрам, однако врачи не обнаружили у нее отклонений, и родители успокоились.

14 февраля в спортзале школы девочка готовилась к конкурсу художественной самодеятельности.

Дети, увлеченные занятиями, заметили пропажу девочки, только когда в зал вбежала семиклассница и прокричала, что Аня повесилась в школьном туалете.

Школьники и учителя, прибежавшие на место происшествия, застали страшную картину: девочка, согнув ноги в коленях, висела на ремне от собственной сумки, привязанном к крючку для одежды.

Причины трагедии пока что неизвестны.

По факту доведения до самоубийства открыто уголовное производство .