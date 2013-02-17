В Одессе неизвестные подожгли переполненную маршрутку

В Одессе неизвестные сожгли переполненную людьми маршрутку.
В Одессе переполненное людьми маршрутное такси сгорело после того, как трое неизвестных бросили в него бутылки с горючим веществом.
Об этом со ссылкой на местные СМИ передает УНИАН.
Инцидент произошел на пересечении улиц Костанди и Черноморской дороги.
По словам пассажиров маршрутки № 185, "трое молодых людей бросили бутылку с каким-то горящим веществом и выбежали".
В это время водитель маршрутки закрыл дверь, а открыть их якобы уже не получилось. Началась паника.
Однако, в конце концов, дверь удалось открыть, и пассажиры смогли выйти из охваченной дымом и огнем маршрутки.
Некоторые пассажиры получили легкие ожоги.