В центре Харькова горел жилой дом: 35 человек остались без крова

В центре Харькова возник пожар в 8-этажном жилом доме. Возгорание произошло в ночь с пятницы на субботу, передает "Сегодня".

В результате пожара 35 жильцов дома остались без крова.

Как выяснилось, в 22:05 загорелся технический этаж старинного здания, построенного более 80 лет назад по проекту известного архитектора Алексея Бекетова.

Огонь быстро перекинулся на крышу, деревянные перекрытия и перегородки, а позже охватил квартиры 8-го и 9-го подъездов.

Несмотря на позднее время, во время пожара никто не пострадал.

"Когда услышали запах дыма, тут же выбежали на улицу и вызвали пожарных. Сначала горела только крыша, поэтому даже подумать не могли, что по дымоходу огонь может добраться до нижних этажей", — рассказала хозяйка квартиры на третьем этаже.

Сначала на место происшествия выехало две бригады спасателей, но справиться без подмоги им не удалось, поэтому к дому прибыли еще 15 машин спецтехники.

"Мы еще долго смотрели на пылающие окна, но в три ночи, когда пожар начал стихать, разошлись по соседям, ведь помочь все равно ничем не могли", - рассказала свидетель пожара.

В то же время, полностью справиться с пожаром удалось только утром – через восемь часов после возгорания.

За это время дотла выгорели девять квартир, которые находились на верхних этажах, а также около 200 квадратных метров кровли. Также непригодными для жизни оказались и нижние этажи – из-за воды в комнатах отклеились обои и провалились потолки.

"Кухня, ванная и туалет полностью выгорели, а в комнатах все в воде. Коммунальщики лопатами выгребали грязь и выносили на улицу", — рассказала хозяйка одной из квартир.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки либо занесение открытого источника огня на технический этаж. Кроме того, погорельцы уверяют, что незадолго до пожара видели там посторонних, потому на выходных место происшествия охранялось милицией, а коммунальщики расчищали поврежденные квартиры.

Уже 18 февраля строители приступят к восстановительным работам.

"Температура воздуха на улице позволяет выполнять все работы и дает максимальную возможность квартирам высохнуть. А чтобы дом не охладился, инженерные сети утеплят", — заверил глава Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

В то же время, лифт, электричество и газ были отключены, чтобы обеспечить безопасность строителей.

На время строительных работ всем пострадавшим предоставят комнаты в гостинице "Турист". При этом жить вдали от дома пока согласилось лишь пять человек.

Для максимального комфорта погорельцев, которые все выходные носили мусор и паковали вещи, в соседнем доме создали штаб, где раздавали чай, бутерброды и печенье. Там же харьковчане зарегистрировались и написали заявления на получение материальной помощи, которую обещают выплатить из городского бюджета в ближайшее время.