Подробности скандала в Полтаве: "оборотни" в погонах создали банду наркоторговцев

После того, как в Полтаве разразился скандал с задержанием половины личного состава горотдела по борьбе с наркотиками по подозрению в изготовлении и сбыте нескольких видов опия с каннабисом, оказалось, что главный бноновец города за год создал целую банду торговцев наркотиками, состоявшую из милиционеров и бывших заключенных, сообщает "Сегодня".

Как отрапортовал прокурор области Андрей Миронов, банда наркоторговцев успешно орудовала под прикрытием задержанных "оборотней" в погонах.

Как рассказали изданию источники в МВД, первыми о банде узнали оперативники СБУ и начали ее "вести", проверять поступивший сигнал.

"Вели их несколько месяцев, делали оперативные закупки, выясняли, кто же главарь. Установив всех — задержали. Троих милиционеров повязали на рабочих местах, остальных — 10 гражданских — по месту жительства", — сказали в ведомстве.

"Наркотики изготовлялись в гараже частного дома, который был переоборудован под лабораторию. По предварительным подсчетам, выручка группировки от продажи наркотиков лишь за последние полгода составила около 1 млн грн.

Арестованным инкриминируют превышение служебных полномочий и изготовление-сбыт наркотиков в особо крупных размерах (грозит до 12 лет тюрьмы. — Ред.)", — уточнили в пресс-службе Полтавской облпрокуратуры. По словам спикера полтавской милиции Юрия Сулаева, после этого случая всех бноновцев области ждут тотальные проверки.

Ранее "Главред" сообщал, что по данным МВД и СБУ, бойцы СБУ "Альфа" провели в Полтаве обыски в помещениях управлений милиции. Во время спецоперации были задержаны работники милиции.