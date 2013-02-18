В Луцке на почте взорвались две гранаты

В понедельник, 18 февраля, сотрудники компании "Новая почта" в Луцке вызвали на свой склад правоохранителей и специалистов МЧС. Инцидент был вызван взрывом гранат для игры в пейнтбол.

Как оказалось, при переносе из одной из коробок с товаром погрузчики услышали хлопок, похожий на взрыв. У работников "Новой почты" возникло подозрение, что предметы в пакете могут быть взрывоопасным, поэтому вызвали специалистов областных управлений МЧС и МВД.

Также в "Новой почте" сообщили, что во время инцидента никто не пострадал, а товар остался невредим.

Сотрудник "Новой почты" рассказал, что товар перед отправкой не проверяют, но клиентов предупреждают о запрете перевозки взрывоопасных веществ. Поэтому ответственность за возможный взрыв нес заказчик услуг.

Как рассказали в волынской милиции, экспертная служба обнаружила в пакете восемь гранат для пейнбол, две из которых сдетонировали.

Предметы изъяты и направлены на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД в Волынской области. Предварительный вывод эксперты обещают предоставить 19 февраля.

Как стало известно, сдетонировали гранаты, предназначенные для игры в пейнтбол или страйкбол. Такие гранаты имеют вид боевых, и повторяют их принцип действия - взрываются через некоторое время после активации. Наполненные такие гранаты шариками с краской или горохом.

Судя по фото, предоставленных правоохранителями, гранаты, которые стали причиной переполоха, были начинены горохом.