В Херсоне женщина, которая "заминировала" ТРЦ, устроила самосожжение

В Херсоне попыталась устроить самосожжение женщина, которая неделю назад заявила о бомбе в торгово-развлекательный центр Fabrika.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД в Херсонской области сообщает УНИАН.

18 февраля в 15.50 в дежурную часть Суворовского райотдела милиции поступило сообщение о том, что в 15.20 из микрорайона "Таврический" в реанимационное отделение областной больницы с ожогами I-II степеней доставлена 44-летнетняя жительница Херсона.

Как рассказал очевидец, он обратил внимание на женщину, которая сидела на скамейке возле детской площадки. Вдруг у нее задымилась верхняя одежда. Так как поблизости не было людей, человек самостоятельно оказал ей первую помощь и вызвал медиков.

Правоохранители установили личность гражданки. Ею оказалась женщина, мать троих детей, которая на 13 февраля сообщила о заминировании торгово-развлекательного центра Fabrika в Херсоне. Тогда женщина заявила, что предоставила ложное сообщение о мине в ТРЦ из-за неудовлетворенности своей жизнью, материальных проблем. Ей было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

На данный момент милицией проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. Назначен ряд необходимых экспертиз.

Напомним, после сообщения о бомбе в течение получаса из здания ТРЦ были эвакуированы более 1 тыс. посетителей, и взрывотехники обследовали ТРЦ, торговая площадь которого составляет более 65 тыс. кв м. Никаких взрывоопасных предметов найдено не было.