Из колонии под Винницей сбежал осужденный

Из колонии № 81 в поселке Стрижавка, Винницкой области, сбежал 49-летний осужденный.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Побег был обнаружен сотрудниками колонии 18 февраля, около восьми часов вечера, на производственном участке кирпичного завода в Виннице.

Открыто уголовное производство по статье "побег с места лишения свободы или из-под стражи".

Напомним, что ранее Стрижавская колония становилась объектом пристального внимания прессы после сообщений о "беспределе" тюремщиков в 2009 году.

Тогда, после соответствующего расследования Пенитенциарной службы, был уволен начальник колонии.