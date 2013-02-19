Из больниц Донецка выписаны все пассажиры, пострадавшие в катастрофе Ан-24

Из донецких больниц выписаны все пассажиры, пострадавшие в катастрофе самолета Ан-24, которая произошла 13 февраля.

Об этом заявил мэр Донецка Александр Лукьянченко, передает УНИАН.

В больнице остаются трое пилотов. Все они проходят лечение в Донецкой областной травматологии.

Напомним, как сообщал "Главред", 13 февраля в аэропорту Донецка самолет Ан-24, который совершал чартерный рейс из Одессы, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся и раскололся пополам.

Все пассажиры летели в Донецк на матч между "Шахтером" и "Боруссией".

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На борту самолета находилось 52 человека, в том числе 8 членов экипажа. Погибли пять человек, еще 26 обратились за помощью к медикам.