Из больниц Донецка выписаны все пассажиры, пострадавшие в катастрофе Ан-24

После крушения самолета на лечении в больнице остаются только члены экипажа, которые находятся под усиленной охраной.
Из донецких больниц выписаны все пассажиры, пострадавшие в катастрофе самолета Ан-24, которая произошла 13 февраля.
Об этом заявил мэр Донецка Александр Лукьянченко, передает УНИАН.
В больнице остаются трое пилотов. Все они проходят лечение в Донецкой областной травматологии.
Напомним, как сообщал "Главред", 13 февраля в аэропорту Донецка самолет Ан-24, который совершал чартерный рейс из Одессы, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся и раскололся пополам.
Все пассажиры летели в Донецк на матч между "Шахтером" и "Боруссией".
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На борту самолета находилось 52 человека, в том числе 8 членов экипажа. Погибли пять человек, еще 26 обратились за помощью к медикам.