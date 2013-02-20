На Виннитчине немецкая овчарка загрызла сельского учителя

В селе Юровка Винницкой области произошла трагедия - немецкая овчарка загрызла насмерть 48-летнего сельского учителя. Пес набросился на мужчину , когда тот зашел к соседям отпраздновать рождение внучки.

Теперь все село требует у хозяина уничтожить собаку, потому что люди боятся за свою жизнь, сообщает ТСН.

В настоящее время животное заперто в сарае. А тем временем люди боятся ходить по улицам. Однако владелец овчарки говорит, что собака тренированная и намеренно вреда никому не делала. Поэтому убивать ее не позволит. Хозяин собаки говорит, что учитель, живущий по соседству, пришел к ним, чтобы вместе отметить рождения внучки. А снова оказался на дворе, очевидно, для того, чтобы что-то украсть. А пес, мол, не дал. Следствие выяснит, почему мужчина вернулся во двор.

Коллеги погибшего возмущены. Говорят, что на учителя клевещут, чтобы выгородить пса. Тем временем за 10 дней свой вердикт должны вынести ветеринары. Именно они должны выяснить, есть ли собака бешеной. Если нет, то хозяин имеет полное право дальше держать ее в своем дворе.

В правоохранителей, которые расследуют это дело, много вопросов. К примеру, если пес терзал мужчину, он должен был кричать. Непонятно, почему хозяева не услышали крики и нашли тело утром.

Тем временем испуганные крестьяне уверяют, если хозяин не усыпит собаку, они расправятся с ней сами.

Ранее "Главред" сообщал, что летом 2012-го года в Гайсине Винницкой области произошла ужасная трагедия. Мать оставила без присмотра 2-летнюю дочку, которую загрызла собака. Теперь матери грозит 8 лет тюрьмы.

Фото, видео: ТСН