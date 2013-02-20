Названа основная версия крушения Ан-24 в Донецке

Председатель комиссии по расследованию причин крушения Ан-24 в Донецке вице-премьер Александр Вилкул заявил, что расшифровка черных ящиков самолета продлится до конца недели, ведь специалисты анализируют каждую деталь, каждую секунду переговоров пилотов. По его словам, основной версией причин аварии является ошибка пилотов.

Об этом он заявил в эфире "5 канала", сообщают "Комментарии".

"На сегодняшний момент все экспертные и технические действия уже закончены, самолёт эвакуирован, в прошлую пятницу были сняты все чёрные ящики и специалисты, в специальной лаборатории, приступили к расшифровке. По расшифровке работы будут проходить до конца этой недели. Работали и в субботу, и в воскресенье, и сейчас работают специалисты – расшифровывают всё, каждую деталь: и переговоры с землёй, и переговоры между собой, плюс проведён опрос и пассажиров и пилотов", - заявил Вилкул.

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По словам вице-премьера, можно сделать вывод, что основной версией аварии является ошибка пилотов. Вилкул отметил, что по результатам работы комиссии на сегодняшний установлено, что диспетчера верно идентифицировали ситуацию и сообщали необходимую информацию пилотам.

"Могу сказать результаты следующие: диспетчера правильно идентифицировали ситуацию и сообщали необходимую информацию пилотам. Метеорологи правильно сообщали прогноз погоды, понимали прогноз погоды и правильно сообщали его экипажу – это уже видно и в переговорах, и по расшифровке чёрного ящика", - отметил Вилкул.

По его словам, самая большая проблема возникла тогда, когда самолёт уже находился близко к земле, очень близко, на расстоянии 20-30 метров, и на данный момент детально, буквально по долям секунды изучаются действия экипажа".

Ранее "Главред" сообщал, что 13 февраля в Донецком международном аэропорту им Прокофьева совершил аварийную посадку самолет Ан-24 "Южных авиалиний" рейса "Одесса-Донецк". В результате катастрофы погибли 5 человек. Позднее появилась информация, что на борту самолета были неучтенные пассажиры. Одной из версий причин авиакатастрофы в Донецке самолета Ан-24 правоохранители выдвигали теракт, однако эту версию отвергли.