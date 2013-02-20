На Львовщине сожгли джип мэра города

В ночь на среду, 20 февраля, неизвестные сожгли автомобиль мэра города Винники Львовской области Сергея Уварова.

Об этом со ссылкой на компетентный источник в правоохранительных органах сообщает УНИАН.

Как сообщили в главном управлении Гостехногенбезопасности во Львовской области, "20 февраля в 00.39 поступило сообщение о пожаре в городе Винники в автомобиле Toyota Sequoia, 2009 года выпуска. Огнем уничтожен салон автомобиля".

В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области подтвердили информацию о том, что в Винниках ночью сгорел автомобиль, а также сообщили, что информация о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Как стало известно от депутатов Винниковского горсовета, подожженный ночью автомобиль был припаркован возле дома городского головы Уварова, он лично им пользовался, однако автомобиль зарегистрирован на его жену.

Уваров раньше был членом Партии регионов, впоследствии вышел из ее рядов, баллотировался на должность мэра города Винники при поддержке партии "Пора".

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря 2012 года в Закарпатской области сожгли джип "Мерседес ML-350" прокурора Мукачево Руслана Биловара.