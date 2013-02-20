В Ивано-Франковске расстреляли футболистку молодежной сборной: девушка в коме

В минувший четверг, 14 февраля, в одном из развлекательных заведений Ивано-Франковска выстрелом из травматического пистолета была тяжело ранена футболистка "Нефтехимика" и молодежной сборной Украины Виктория Пылыпив.

Как сообщает официальный сайт команды, за жизнь 18-летней девушки борются медики областной клинической больницы. У пострадавшей серьезная черепно-мозговая травма.

В минувшую пятницу, 15 февраля, врачи провели операцию по удалению осколков черепа из головного мозга, однако Пылыпив все еще находится в коме.

Ранее "Главред" сообщал, что в Тернополе мажоры избили биатлонистов Александра Починка и Александра Волынца - откусили ухо первому из них, а также уничтожили автомобиль спортсменов.