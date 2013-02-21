На Сумщине милиция изъяла у местного жителя килограмм марихуаны

У жителя города Шостка милиция обнаружила более килограмма марихуаны.
В Сумской области милиция задержала жителя городе Шостка, у которого было изъято более килограмма марихуаны.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Как выяснили правоохранители, 41-летний мужчина устроил в своем доме притон для наркоманов.
Во время обыска его дома милиционеры нашли спортивную сумку, в которой он хранил высушенную и измельченную коноплю. Задержанный пояснил, что коноплю он собрал и приготовил для собственного употребления.
Задержанный имеет судимость за преступления, связанные с наркотиками, но в прошлый раз отделался условным сроком.
По факту незаконного хранения наркотических веществ без цели сбыта и за организацию или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических веществ открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса.
Мужчине грозит наказание в виде пятилетнего заключения.