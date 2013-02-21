На Сумщине милиция изъяла у местного жителя килограмм марихуаны

В Сумской области милиция задержала жителя городе Шостка, у которого было изъято более килограмма марихуаны.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как выяснили правоохранители, 41-летний мужчина устроил в своем доме притон для наркоманов.

Во время обыска его дома милиционеры нашли спортивную сумку, в которой он хранил высушенную и измельченную коноплю. Задержанный пояснил, что коноплю он собрал и приготовил для собственного употребления.

Задержанный имеет судимость за преступления, связанные с наркотиками, но в прошлый раз отделался условным сроком.

По факту незаконного хранения наркотических веществ без цели сбыта и за организацию или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических веществ открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса.

Мужчине грозит наказание в виде пятилетнего заключения.