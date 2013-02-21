В ДТП на Киевщине пострадали два человека

В четверг, 22 февраля, утром в Таращанском районе Киевской области произошло ДТП. Пострадали два человека, при этом спасателям даже пришлось разрезать машину, чтобы добраться к раненым.

Сообщается, что в 8:55 в оперативно-диспетчерскую службу Таращанского района поступило сообщение о том, что на трассе "Тараща - Белая Церковь" произошло ДТП с участием автомобилей Opel Corsa и Renault Kangoo.

В результате столкновения водитель и пассажир одного из автомобилей оказались заблокированными в салоне авто.

Срочно к месту происшествия прибыло очередное отделение 15 Государственной пожарно-спасательной части. С помощью аварийно-спасательного оборудования работники Госслужбы деблокировали пострадавших из деформированного автомобиля и с травмами средней степени тяжести передали медикам центральной районной больницы.

Ранее "Главред" сообщал, что 14 февраля в Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.