В "Караване" снова произошла стрельба, есть раненый

В столичном ТРЦ "Караван" на Луговой,12 снова стреляли. Только Киев забыл о жуткой перестрелке с участием Ярослава Мазурка, как сегодня ночью объявился еще один "стрелок", сообщает "Сегодня".

"В ресторане "Мафия", который находится в ТРЦ, допоздна сидела компания людей, потом началась перепалка, которая продолжилась на парковке "Каравана". Уже там мужчины начали драться, одному из них сначала ударили пистолетом по голове, а потом в него выстрелили", - рассказали очевидцы трагедии.

В "Мафии" не признают, что стреляли их посетители, мол стреляли незнакомые люди под их заведением. "Это произошло примерно в 3 часа ночи. Охрана заметила как на парковке дрались мужчины и вызвала милицию, но наше заведение к этому не имеет отношения", - сказал нам охранник "Мафии" Александр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство в "Караване": все подробности дела

В милиции же сообщили, что перестрелка произошла здесь. " Выяснено, что предварительно обе конфликтующие стороны находились в одном из ночных ресторанов, где и поссорились. "Развязка" пьяной ссоры произошла уже на улице. Один из конфликтующих сделал несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет (в "Мафии" говорят, что стреляли из пневматики, - Авт.). Пострадавший с ранением ноги доставлен в больницу", - говорит пресс-офицер Оболонского РУВД Виктория Билозерцева.

По ее словам, личность стрелка и все участники конфликта установлены, опрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертиз. Статус и мера пресечения в отношении лиц, непосредственно причастных к событию, сейчас определяются.

Следственным отделом Оболонского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296: "Хулиганство".

Ранее "Главред" сообщал, что в сентября 2012-го в "Караване" Ярослав Мазурок устроил стрельбу. Погибли три охранника, еще один был тяжело ранен.