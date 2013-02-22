В США приемный отец убил ребенка из Украины

Глядя на играющего ребенка 73-летний мужчина решил, что сын хочет его застрелить.
В США погиб приемный ребенок из Украины. Как выяснилось, мальчик был усыновлен в Донецке в 2011 году.
В Америке ребенка назвали Эндрю Артур Батлер, на момент гибели ему было 13 лет, передает ТСН.
Информацию о смерти мальчика передали в украинское посольство и госдепартамент США.
Стали известны обстоятельства трагедии в городе Хеджсвилл, штат Западная Вирджиния.
Приемный отец подростка Уильям Аллан Батлер убил его выстрелом в голову. По его словам, выстрел был произведен в целях самообороны.
73-летний Батлер-старший утверждал, что решил научить приемного сына обращению с оружием, дал ему пистолет и вывел во двор. Когда он пошел устанавливать мишень во дворе, за его спиной раздался выстрел.
Решив, что Эндрю пытался его застрелить, он развернулся и выстрелил мальчику в голову.
Убийцу приговорили по обвинению в преступной неосторожности – за то, что дал заряженное оружие ребенку.
Позже стало известно, что в семье Батлеров было еще двое приемных детей.
12-летняя девочка в момент трагедии находилась в доме и, выглянув в окно, видела, как упавший на землю брат истекал кровью.