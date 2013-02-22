В Крыму после взлета аварийно сел самолет Симферополь-Москва

В пятницу, 22 февраля, ночью пассажирский самолет, вылетевший из Симферополя в Москву, аварийно сел в международном аэропорту "Симферополь" - у воздушного судна отказал левый двигатель.

Том со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС в Крыму сообщает УНИАН.

Самолет Airbus A320 взлетел в 00:54 22 февраля и экстренно приземлился в 1:40. Жертв нет. Спасатели не уточняют, какой компании принадлежит самолет.

В 6:10 пассажиры вылетели в московский аэропорт "Шереметьево" другим рейсом. Причины ЧП устанавливают специалисты.

Ранее "Главред" сообщал, что 7 июня 2012 года в Симферопольском аэропорту из-за больного пассажира совершил вынужденную посадку пассажирский самолет "Боинг", выполнявший рейс из Индии в Великобританию.