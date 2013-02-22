ДТП на Киевщине: фура врезалась в микроавтобус, пострадали шесть человек

В четверг, 21 февраля, утром в Белой Церкви Киевской области произошло ДТП, при котором пострадали шесть человек.

Авария произошла около 8.30 с участием фуры и микроавтобуса.

По предварительным данным, водитель грузовика DAF, на закруглени дороги в условиях гололеда и снежного наката, при объезде внедорожника, остановившегося впереди, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz 308D.

Вследствие ДТП водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести. Продолжается расследование.

Ранее "Главред" сообщал, что в четверг утром в Таращанском районе Киевской области произошло ДТП. Пострадали два человека, при этом спасателям даже пришлось разрезать машину, чтобы добраться к раненым.