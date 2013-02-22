ДТП в Кривом Роге: пострадали пятеро человек

В пятницу, 22-го февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло масштабное ДТП, в котором пострадали сразу пятеро человек

Авария произошла около 15:20 по улице Волгоградская (район остановки "Мудреная").

Водитель маршрутки "ГАЗель" не справился с управлением, в результате чего микроавтобус врезался в отбойник, перевернулся и по инерции протащился еще около 5 метров.

"Водитель желтой "ГАЗели" пытался догнать или перегнать маршрутное такси №208. "Летел", явно превышая скорость. Надеюсь, все останутся живы", - рассказал очевидец ДТП.

По предварительной информации, пострадало 5 человек. У всех серьезные травмы в виде сотрясения мозга, переломов. Погибших нет.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера в Белой Церкви произошло ДТП – микроавтобус врезался в фуру, пострадали 6 человек.