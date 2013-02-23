В России зарезали музыканта группы "Ласковый май"

В Московской области был обнаружен труп мужчины с множественными колото-резаными ранениями.

Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ передает РБК.

Тело 40-летнего безработного уроженца Украины было найдено вечером 20 февраля в частном доме в Звенигороде.

За совершение этого преступления был задержан подозреваемый – 37-летний житель Москвы.

По версии следствия, убийство было совершено в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков.

Злоумышленник нанес около 10 ударов ножом в область живота собутыльника. После этого он вызвал "скорую помощь" и сотрудников полиции.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли орудие преступления. Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позже экс-продюсер музыкальной группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что погибший – бывший клавишник коллектива Игорь Анисимов.