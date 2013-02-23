В Луганской области взорвалась 5-этажка, погиб человек

Сегодня, 23 февраля, в городе Рубежном, Луганской области, в квартире пятиэтажного дома произошел взрыв газа и последующее возгорание бытовых вещей, передает "Сегодня".

В результате пожара погибла 75-летняя хозяйка квартиры. Огнем была уничтожена мебель и вещи в доме.

По предварительным данным, пожар возник в результате взрыва газовоздушной смеси.

На месте происшествия работали сотрудники прокуратуры, милиции, МЧС, аварийной службы газа.

По данному факту начато расследование по признакам статьи Уголовного кодекса "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Уголовное производство находится на контроле прокуратуры Луганской области.