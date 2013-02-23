На железнодорожном вокзале Киева снова ищут бомбу

Милиция начала эвакуацию киевского пассажирского железнодорожного вокзала после сообщения о минировании.

Об этом сообщает "Главком".

Отметим, что сообщение о минировании главных железнодорожных ворот страны появляется не впервые.

За последнее время подобных сообщений было несколько, и каждый раз милиция заявляла о выходках "телефонных террористов".

Также напомним, что в ноябре 2012 года сотрудники МВД задержали одного "минера", который, будучи в нетрезвом состоянии сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.