Во Львове лихач на джипе влетел в автобус, есть жертвы

23 февраля во Львове на пересечении Владимира Великого и Стрыйская произошло лобовое столкновение внедорожника Mitsubishi L200 и автобуса MAN.

Водитель джипа по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения и на большой скорости врезался в пассажирский автобус. В салоне иномарки также находился пассажир.

По данным пресс-службы городского ГАИ, водитель иномарки скончался на месте от полученных травм, его пассажир с перелом бедра госпитализирован в больницу. Пострадавших в автобусе нет.

Напомним, 21 февраля, утром в Белой Церкви Киевской области произошло ДТП, при котором пострадали шесть человек.

Авария произошла с участием фуры и микроавтобуса.

По предварительным данным, водитель грузовика DAF, на закруглени дороги в условиях гололеда и снежного наката, при объезде внедорожника, остановившегося впереди, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz 308D.

Вследствие ДТП водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести.