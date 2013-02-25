Вчера на Киевщине взорвалась больница, а на Закарпатье – школа

В воскресенье, 24 февраля, в Броварах Киевской области на территории центральной районной больницы в котельной, работающей на газу, произошел взрыв котельной установки без последующего горения. Жертв и пострадавших нет.

Это случилось около 15.00. Взрывной волной были повреждены окна и двери здания котельной. В 19.45 была запущена резервная котельная установка, теплоснабжение больницы восстановлено. Причина взрыва устанавливается.

В тот же день, 24 февраля, в Хустском районе Закарпатской области тоже произошло ЧП – на территории одной из школ произошел взрыв газа, более 300 учащихся остались без отопления.

Это произошло в 17.20 в селе Нижнее Селище на территории общеобразовательной школы в котельной, работающей на газу.

Взрыв котельной установки произошел без последующего горения. Жертв и пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна и двери помещения котельной.

Причина взрыва устанавливается. На период проведения ремонтных работ, к которым привлечено 5 человек и 2 ед. техники, классы, где обучаются 334 ученика, будут обогревать электроприборами.

Ранее "Главред" сообщал, что 22 января, в девятиэтажном жилом доме по улице Тычины, 5 в Днепровском районе Киева произошел взрыв газа. При этом при взрыве последующего горения не возникло.

Фото: fakty.ictv.ua