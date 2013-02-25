В Харькове столкнулись две маршрутки, пострадали 7 человек

В Харькове вследствие столкновения двух маршруток пострадали семь человек.

Как сообщили в областном управлении ГАИ, авария произошла, 23 февраля, около 20:40 на улице Залютинской в Ленинском районе Харькова.

Автобус БАЗ, за рулем которого находился 42-летний водитель, двигался со стороны улицы Золочевской в направлении поселка Подворки. Во встречном направлении двигался другой автобус БАЗ, под управлением 36-летнего водителя. В районе автозаправки "Крафт" по неизвестным причинам произошло столкновение автобусов.

Вследствие ДТП оба водителя и один пассажир автобуса с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Позднее в дежурную части роты ДПС ГАИ в Харьковской области поступило сообщение о том, что в больницу обратились еще четыре пассажира из этих автобусов.

По факту ДТП проводится расследование.

Напомним, 22-го февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло масштабное ДТП, в котором пострадали сразу пять человек.



Водитель маршрутки "ГАЗель" не справился с управлением, в результате чего микроавтобус врезался в отбойник, перевернулся и по инерции протащился еще около 5 метров.