В Запорожье начался масштабный пожар на складах

В понедельник, 25 февраля, в Запорожье в Шевченковском районе по ул. 8 марта тушат пожар на складах легковоспламеняющейся жидкости. Пожар охватил площадь около 200 кв. метров.

Об этом со ссылкой на Запорожское теруправлении чрезвычайных ситуаций сообщает УНИАН.

На место выехали более 50 пожарных, 10 автоцистерн и 2 единицы специальной техники.

Согласно сообщению, причины возгорания пока неизвестны. Пострадавших нет. По данным спасателей, угрозы жилым домам района нет.

Пожар удалось локализовать и в настоящее время ведется ликвидация отдельных очагов возгорания.

Как рассказали очевидцы, возможно, в районе складов упал самолет, так как повалены деревья и столбы, сообщат "Запорожское время".

"Был слышен очень громкий звук, как взрыв, а также видно языки пламени. На дорогах возле места ЧП пробки", - говорит очевидец.

Однако в пресс-службе МЧС информацию о падении самолета опровергли, отметив, что это горят склады с горючими веществами.

"Ни о каком падении самолета мы не знаем. По ул. 8 Марта горят склады легковоспламеняющихся жидкостей, на месте происшествия работают бригады спасателей", - заявили в МЧС.

Ранее "Главред" сообщал, что 30 января в Запорожье горел ТРЦ "Пальмира плаза". Это был второй пожар в этом комплексе за месяц.

Фото: 061.ua