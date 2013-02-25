На Херсонщине насмерть забили депутата-регионала

В Каланчакском районе Херсонской области была найдена мертвой депутат облсовета от Партии регионов, начальник отдела образования Каланчакской РГА Елена Машинская. На ее теле обнаружены следы от побоев.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, передает УНИАН.

Тело 45-летней женщины обнаружили работники милиции на приусадебном участке за ее домом.

Милиция начала поиски депутата после сообщения ее дочери – Анастасии, о том, что мать уже два дня не отвечает на телефонные звонки.

В настоящий момент следствие подозревает в причастности к смерти депутата ее супруга, который был обнаружен в доме в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным милиции, мужчина давно злоупотреблял спиртным, и на этой почве в семье были ссоры. Позже он был задержан в качестве главного подозреваемого в совершении убийства.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что для выяснения причин смерти на место преступления из Херсона отправилась группа экспертов.

Как известно, Елена Машинская – депутат Херсонского облсовета с 2010 года. Занимала должность начальника отдела образования Каланчакской РГА с 15 июня 2010 года. До этого, с 4 мая 2006 года она была заместителем председателя Каланчакской РГА по гуманитарной политике и правовым вопросам.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в Закарпатской области неизвестные избили лидера местных регионалов.