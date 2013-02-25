ДТП на Черкасчине: россиянин сбил насмерть украинца

В Уманском районе Черкасской области на автотрассе Киев – Одесса произошло ДТП - житель Российской Федерации насмерть сбил украинца, жителя Киева.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГАИ Черкасской области сообщает УНИАН.

Авария ДТП произошла в воскресенье, 24 февраля, вечером возле села Ладыжинка. 38–летний водитель автомобиля Audi А4, житель Московской области, совершил наезд на 44–летнего пешехода, жителя Киева, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате наезда пешеход получил смертельную травму и умер на месте аварии.

Ранее "Главред" сообщал 30 сентября 2012-го в Черкасской области на автодороге Канев – Чигирин – Кременчуг произошло ДТП, вследствие которого погибли три человека.