В Египте упал воздушный шар с туристами: 19 погибших

Утром 26 февраля в Египте загорелся и упал воздушный шар с иностранными туристами.

По данным местных властей, при падении погибли 19 человек, передает РИА "Новости".

Как сообщил представитель одного из туроператоров, воздушный шар рухнул над знаменитой Долиной царей во время экскурсии.

Среди 19 погибших - один египтянин и 18 иностраннных туристов.

Местные власти сообщили, что в корзине шара, который эксплуатировался одной из местных туристических компаний, находились "туристы различных национальностей".

По предварительным данным, среди этих туристов были выходцы из Франции и Великобритании.

Это не первый инцидент, связанный с полетами на воздушном шаре в Египте: в апреле 2008 года семь туристов пострадали при аналогичном падении, а весной 2009 года во время прогулочного полета пострадали 16 человек, когда аэростат облетал древнеегипетский храм Луксора и задел провода телефонных линий.

Подобные полеты устраивают для туристов, чтобы они могли насладиться панорамными видами окрестностей с памятниками древней истории.