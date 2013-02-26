В Крыму расстрелян мэр Симеиза

Мэр курортного поселка Симеиз Кирилл Костенко утром 26 февраля был расстрелян неизвестными.

Об этом со ссылкой на источники в МВД передает УНИАН.

Тело Костенко было найдено возле одного из домов поселка. По словам представителей милиции, автомобиль мэра был расстрелян из автомата.

"По официальным данным крымского главка милиции, в 9 утра в МВД поступила информация о нахождении трупа жителя Симеиза, 1972 года рождения с признаками насильственной смерти (по предварительным данным, с огнестрельным ранением)", - сообщили в МВД Украины.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также руководители крымского главка милиции и Ялтинского горуправления МВД.

Других обстоятельств преступления в милиции пока что не сообщили.