В Днепропетровске горят склады секонд-хенда

В Днепропетровске сегодня, 26 февраля, около семи часов утра возник пожар на складах секонд-хенда.

Об этом, ссылаясь на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, передает УНИАН.

Пожар возник в Амур-Нижнеднепровском районе, по улице Береговой.

Огонь распространился по территории более 100 квадратных метров.

Пожару был присвоен 4-й уровень сложности. В тушении огня задействованы три подразделения пожарных и 11 единиц техники.